زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، اقليم سيتشوان الجبلي، جنوب غرب الصين، الذي يشهد بانتظام هزات أرضية.

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,52 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، في محيط مدينة كامغدينغ، بينما لم تشر السلطات إلى وقوع قتلى أو جرحى على الفور.

وبحسب ما أفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية، فقد شعر سكان مدن عدة في الإقليم بالزلزال، ولا سيما العاصمة الإقليمية شنغدو الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر.

وعادة ما تسجل هزات عدة متفاوتة القوة شهريا في إقليم سيتشوان الجبلي المعروف عالميا بمحميات الباندا المقامة فيه.

وفي يونيو/ حزيران الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 الاقليم، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى.