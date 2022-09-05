هاكرز إيراني ينشر صور جديدة لرئيس الموساد بعد اختراق هاتف زوجته

نشر هاكرز إيراني، الليلة الماضية، وثائق وصور جديدة لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، بعد اختراق هاتفه.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن إحدى الصور التقطت لبرنيع خلال تواجده في بطولة الجودو الأوروبية للشباب التي أقيمت في تل أبيب عام 2016، ووثائق لفحوصات طبية شاملة أجراها فيما يبدو في ذاك العام، مؤكدةً أن جميع الصور والوثائق قديمة قبل سنوات من استلامه لرئاسة الجهاز.

وترجح "إسرائيل" أن المواد التي تنشر عن برنيع منذ مارس/ آذار الماضي، تم الحصول عليها من خلال اختراق هاتف زوجته.

ويأتي نشر الصور الجديدة قبل ساعات من توجه رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات هامة بشأن الملف النووي الإيراني.