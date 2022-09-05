10 قتلى على الأقل في هجمات طعن بالسكاكين غربي كندا

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وأصيب نحو 15 آخرين، في هجمات بالسكاكين استهدف مدنيين، غربي كندا.

وقالت الشرطة الكندية يوم الاثنين؛ إنها تبحث عن شخصين يُعتقد أنهما قتلا عشرة، وأصابا مالا يقل عن 15 آخرين طعنا، في إقليم ساسكاتشوان غربي البلاد.

وأضافت الشرطة أن داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون، هما المشتبه بهما، وقالتا؛ إنهما كانا يركبان سيارة نيسان روج سوداء.

وقالت الشرطة الكندية في إقليم ساسكاتشوان، إن الهجمات وقعت في عدة أماكن في الإقليم، وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي؛ إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى مستشفيات مختلفة.

بدوره، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو الطعن الجماعي الأحد بأنه "مروع ومفجع".

وكتب على تويتر "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة"، مضيفا "أفكر في من فقدوا أحباء لهم وبالذين أصيبوا".