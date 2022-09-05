عرض كلاش اوف كاستل 2022 بث مباشر.. عرض كلاش أوف كاستل كامل مترجم مباشر، عاشق وجهور رياضة ولعبة المصارعة حول العالم يبحثون عن عروض المصارعة الجديدة، لاسيما وإن كانت عبر بث مباشر عبر مواقع الانترنت أو القنوات التي تعرض تلك الحلقات، فهم يفضلون مشاهدتها عن التي تسجل ويعاد عرضها من جديد، لأن أحيانا كثيرة المشاهد لا يثق في الحلقات المسجلة، ويفضل مشاهدة الحلقات عبر بث مباشر، حتى يقتنع بالدور الذي يؤديه هؤلاء المصارعون على حلبة القتال.

عرض كلاش أوف كاستل 2022 مباشر

ويكثف جمهور المصارعة في العالم أجمع البحث عن، عرض كلاش اوف كاستل 2022 بث مباشر.. عرض كلاش أوف كاستل كامل مترجم مباشر، حيث إنه من أهم العروض التي يمكن أن تبثها المصارعة، إذ يتنافس على القتال العديد من نجوم المصارعة، حتى يحصل الفائز على الحزام الذهبي، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عرض كلاش أوف كاستل 2022 مباشر، حتى تستمتعوا بمشاهدة أحداث تلك الحلقات عبر البث المباشر.

WWE Clash At The Castle 2022, Every Match Ranked From Worst To Best https://t.co/goArINVIvQ pic.twitter.com/TgdzsR6eni — Wrestling Resource - The Sportster (@WrestlingSheet) September 4, 2022

مصارعة كلاش أوف كاستل بث مباشر

ويهتم الملايين من جهور المصارعة في البحث عن، مصارعة كلاش أوف كاستل بث مباشر، وذلك بعد أن بات تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن كلاش اوف كاستل هو عرض من عروض المصارعة التابع لاتحاد ال WWe، انه من العروض الموسمية التي تقام كل عام مثل عرض راسلمنيا ورويال رامبل وغيرها من العروض المميزة، وسنرفق لكم حلقات ومقاطع مثيرة من تلك المصارعة.

AEW chants at WWE Clash at the Castle 2022 #WWECastle pic.twitter.com/5MOhBCbnB1 — Wrestling Refacts HD (@wrestling_HD_1) September 4, 2022

نتائج عرض كلاش اوف كاستل 2022 Clash at the Castle احداث كاملة

ونرفق لكم، نتائج عرض كلاش اوف كاستل 2022 Clash at the Castle احداث كاملة، الذي انطلق عرض كلاش اوف كاستل 2022 التمهيدي الليلة بعرض مقطع فيديو ترويجي للمواجهة الكبيرة التي ستقام في الحدث الرئيسي الليلة على لقب بطولة WWE العالمي بلا منازع بين النجم رومان رينز حامل اللقب والنجم العنيف دور ماكنتير، ومن ثم تم تجهيز الحلبة للمواجهة الاولى بالعرض التمهيدي".

*المواجهة الاولى*

{فريق بايلى وتاكودا كاى ووايوا سكاى, يفوز على, فريق بيانكا بلير واليكسا بليس واسكا}

“بعد ذلك تم عرض مقطع فيديو للنجم دور ماكنتير وهو يقابل المصارع الكبير تايسون فيروى خلف الكواليس ،ومن ثم ظهر المصارع تايسون فيورى وهو يجلس فى الصف الاول ليشاهد مواجهات هذا الحدث الكبير”.

*المواجهة الثاني: - بطولة القارات*

{غونتر, يفوز على, شيمس}

“بعد انتهاء المواجهة تم عرض مقطع فيديو لمسيرة فريق الاوسو منذ طفولتهم وصولا الى فوزهم بلقب بطولة الزوجى بلا منازع لاتحاد WWE ،ومن ثم تم عرض مقطع فيديو للمنافسة الكبير على لقب بطولة السيدات لعرض سماك داون بين ليف مورجان وشاينا بازلر”.

*المواجهة الثالثة: -بطولة سيدات سماك داون*

{ليف مورجان, تفوز على, شاينا بازلر}

“بعد انتهاء المواجهة تم الترويج عن المواجهة التالية والتى ستكون بين فريق يوم الحساب وفريق ايدج ورى مستريو ،ومن ثم تم تجهيز الحلبة للاستعداد للمواجهة”.

*المواجهة الرابعة*

{فريق ايدج ورى مستريو ,يفوز على, فريق فين بالور وداميان بريست}

“بعد انتهاء المواجهة ظهر النجم دومينيك مستريو وقام بالهجوم على النجم ايدج ووالده رى مستريو ،وكان النجم فين بالور وداميان بريست والنجمة ريا ريبلى يشاهدون ما يحدث وهم يضحكون ،وكان الجميع فى حالة من الصدمة لما حدث”.

*المواجهة الخامسة*

{سيث رولينز ,يفوز على, ريدل}

“بعد نتهاء المواجهة يتم عرض مقطع فيديو لظهور لمقابلة كانت بين النجم رومان رينز والمصارع الكبير تايسون فيورى خلف الكواليس ،ومن ثم ظهر فيورى وهو يجلس فى الصف الاول بجانب النجم كاريون كروس وسكارليت لمشاهدة المواجهة الاخيرة”.

*المواجهة السادسة: -البطولة العالمية بلا منازع*

{روان رينز, يفوز على,دور ماكنتير}

WWE Clash at the Castle [FINAL COUNT]

Sat, 3 Sept 2022, 15:00

Principality Stadium, Cardiff, Wales



Tickets Distributed => 62,215



Announced attendance => 62,296



[https://t.co/yRCOtL75Yu] pic.twitter.com/JGBFPEFKAS — WrestleTix (@WrestleTix) September 4, 2022

“بعد انتهاء هذه المواجهة العنيفة صعد النجم تايسون فيورى وقام بمصافحة رومان رينز، وقام رينز بعد ذلك بالمغادرة، ومن ثم قام فيورى بالحديث مع الجماهير واشار الى ماكنتير وقال ان ماكنتير جعل الجميع يشعر بالفخر بعد ما فعله في هذه المواجهة الصعبة، وقام ماكنتير وفيورى بالاحتفال مع الجماهير، وانتهى المشهد على هذا”، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم التفاصيل الكاملة عن، عرض كلاش اوف كاستل 2022 بث مباشر.. عرض كلاش أوف كاستل كامل مترجم مباشر.