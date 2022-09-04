استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 5-9-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، الذين يتابعون هذه الأسعار بشكل دائم لمعرفة أي تغيير عليها، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 5-9-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

استقرار سعر الدولار في سوريا

واصل سعر الدولار استقراره في سوريا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 5-9- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وحافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على مستواه لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الصباح لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4445 ليرة للشراء، و4470 ليرة للبيع، دون أي تغيير على سعر إغلاق أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4422 ليرة للشراء، و4452 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5109 ليرات للشراء، و5148 ليرة للبيع، وهو نفس السعر خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1181 ليرة للشراء، و1191 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1207 ليرات للشراء، و1217 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14402 ليرات للشراء، و14508 ليرات للبيع.