أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 5-9-2022

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أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الإثنين5-9- 2022، وسط تراجع ملحوظ في الطلب وركود في السوق.

أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.07 دينار (55.10 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 34.18 دينار (48.21 دولار).

كما استقر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.3 دينار (41.32 دولار)، وهي نفس الأسعار التي سجلها المعدن النفيس أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

واستقر سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن عند 1,215 دينار (1714 دولارا)، كمل ظل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 273.47 دينار (385.68 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، عالمياً، بأكثر من 13 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع، 2 سبتمبر/أيلول 2022، لكنها سجلت الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي بخسارة تقارب 1.5%.