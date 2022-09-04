ما حقيقة استخدام بوجبا السحر ضد مبابي؟، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن هذا الموضوع بشكل كبير عبر محركات البحث العالمية، بعد الاخبار التي انتشرت من ان بوجبا قد استخدم السحر لايذاء مبابي نتيجة الفيديو الذي نشره شقيق بوجبا، وقد أصبح الموضوع نتيجة لذلك ترينداً عالمياً على محركات البحث، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل ملايين المتابعين ومحبي كرة القدم لمعرفة حقيقة استخدام بوجبا للسحر، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان ما حقيقة استخدم بوجبا السحر ضد مبابي؟، ولمعرفة لذلك تابع المقال حتى النهاية.

حقيقة استخدام بوجبا السحر ضد مبابي

وكانت أكدت تقارير صحفية أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي اعترف باستخدام السحر، لكنه نفى محاولة إيذاء مواطنه كيليان مبابي.





اتهمات شقيق بوجبا

وكان ماتياس بوجبا، شقيق بول، اتهم نجم منتخب فرنسا، باستخدام السحر بغرض إيذاء مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورد بوجبا على الاتهامات :"بأنه ضحية تهديدات ومحاولة ابتزاز من شقيقه وأصدقاء طفولته، ليتم فتح تحقيق قضائي في القضية، خاصةً بعدما ذكر لاعب يوفنتوس أنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة".

استعان بالسحر ليس لإيذاء مبابي

ووفقا لصحيفة "فرانس إنفو"، فإن بول بوجبا اعترف للشرطة بأنه استعان بأحد السحرة بالفعل، ولكن لمساعدة مؤسسة خيرية تدعم الأطفال في أفريقيا، وليس لايذاء كيليان مبابي كما ادعى شقيقه.

وأخبر بوجبا المحققين بذلك الأمر في جلسة استماع ثانية مع الشرطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وادعى أن لديه الأدلة لإثبات ذلك.

واستمر صاحب الـ29 عاما في الادعاء بأنه ضحية محاولة ابتزاز لدفع مبلغ 13 مليون يورو من قبل شقيقه ماتياس وبعض أصدقاء الطفولة وعصابة منظمة.





فتح تحقيق في القضية

وينظر في قضية بوجبا حاليا قضاة التحقيق ومكتب المدعي العام في باريس، الذي فتح تحقيقًا قضائيًا رسميًا يوم الجمعة في مزاعم بوجبا بأنه ضحية محاولة ابتزاز.

ووفقا لما كشفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، فإن كيليان مبابي والفريق المحيط به يتابعون القضية عن كثب، بعد تصريحات شقيق بوجبا التي أثارت جدلا واسعا.



