المحامي فريد الديب يطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

تقدم المحامي المصري فريد الديب، دفاع محمد عادل، المتهم في قضية قتل الطالبة نيرة أشرف، بطعن أمام محكمة النقض على حكم الإعدام بحق موكله.

وقدم الديب مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل، قبل انقضاء الـ60 يوما القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وقدم حافظة مستندات باسم المحامي أحمد حمد.

وفي وقت سابق، شغلت قضية نيرة أشرف المجتمع المصري، بعد ذبحها أمام جامعتها في المنصورة، ولاقى المشهد انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان فريد الديب قد أعلن في وقت سابق توليه كتابة مذكرة للطعن على حكم إعدام محمد عادل، وتقديمها أمام محكمة النقض، دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه.

ويُشار إلى أنه قضت محكمة جنايات المنصورة، في مطلع يوليو/تموز الماضي، بالإعدام شنقا على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا، في جريمة روعت الشعب المصري.