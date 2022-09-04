بالفيديو مانشستر يونايتد يلحق أول خسارة بأرسنال هذا الموسم

ألحق مانشستر يونايتد، الخسارة الاولى بضيفه أرسنال هذا الموسم، بتغلبه عليه 3-1 مساء الأحد، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف يونايتد كل من أنتوني (35) وماركوس راشفورد (66 و75)، فيما أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد (60).



وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 اتنصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاج، على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تواصل التعاون المثمر بين رفاييل فاران وليساندرو مارتينيز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ديوجو دالوت وتيريل مالاسيا، ووقف كريستيان إريكسن إلى جانب سكوت ماكتوميناي في وسط الملعب، فيما تحرك أنتوني وبرونو فرنانديز وجادون سانشو، خلف المهاجم ماركوس راشفورد.



في الجهة المقابلة، لجأ مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، إلى طريقة اللعب ذاتها 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من بن وايت وجابرييل ماجالهاييس وويليام صليبا وأولكسندر زينتشينكو، ووقف ألبرت سامبي لوكونجا إلى جانب جرانيت تشاكا في وسط الملعب، فيما تحرك بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وجابرييل مارتينيلي، خلف المهاجم الصريح جابرييل جيسوس.



جاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء بالدقيقة الثامنة، عندما تعاون دالوت مع أنتوني، قبل أن يرسل عرضية وصل إلى إريكسن الذي سددها في الشباك الجانبية من الخارج.



ورد أرسنال بعدها بدقيقة واحدة، عندما أحدثت ركلة حرة دربكة في منطقة يونايتد، لتصل الكرة إلى صليبا الذي سددها فوق العارضة.



وأحرز مارتينيلي هدفا لأرسنال في الدقيقة 11، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو، لوجود مخالفة بحق أرسنال لدى خسارته الكرة في منتصف الملعب.



وأرسل ساكا كرة عرضية، تابعها جيسوس فوق مرمى يونايتد في الدقيقة 19، وأطلق أنتوني تسديدة بعيدة المدى صلت طريق مرمى أرسنال في الدقيقة 21.



وأثمرت مجموعة من التمريرات المتقنة لأرسنال، عن وصول الكرة إلى مارتينيلي الذي حاول مباغتة الحارس دافيد دي خيا بكرة من زاوية ميتة، لكن الإسباني أبعد الكرة بقدمه في الدقيقة 30.



وعاد دي خيا مجددا لينقذ محاولة مارتينيلي الرأسية في الدقيقة 32، قبل أن يفتتح يونايتد التسجيل في الدقيقة 35، من هجمة مرتدة وصلت الكرة على إثرها إلى راشفورد، الذي مرر ذكية إلى أتنوني، فسدد الجناح البرازيلي الكرة من لمسة واحدة بيسراه بعيدا عن متناول الحارس أرون رامسدايل.



والتقط ساكا الكرة المرتدة من ركلة حرة، ليسددها وترتد من الدفاع، قبل أن تتهادى سهلة بين يدي دي خيا في الدقيقة 37، ولم تشكل تسديدة جديدة من ساكا أي خطورة على مرمى يونايتد في الدقيقة 44.



وأهدر أرسنال فرصة خطيرة لتحقيق التعادل في الدقيقة 52، عندما مرت تسديدة ساكا الطموحة، بجانب القائم الأيسر، وبعدها بثلاث دقائق، ارتدت عرضية جديدة لساكا، من عارضة المرمى.



ودخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة يونايتد عوضا عن أنتوني، لكن أرسنال حقق التعادل في الدقيقة 60، عندما قطع دالوت الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، من أمام المتحفز للتسديد جيسوس، ليتابعها ساكا مباشرة في المرمى شبه الخالي.



لكن سرعان ما استعاد يونايتد تقدمه في الدقيقة 66، عندما مرر فرنانديز كرة بينية مميزة، انفرد راشفورد على إثرها بالحارس، قبل أن يضع الكرة في الشباك.



وشارك فريد في تشكيلة يونايتد بدلا من سانشو، وأدى تمرير خاطئ من رامسدايل بعد ضغط من رونالدو، إلى وصول الكرة لفرنانديز الذي تصدى الحارس لمحاولته القريبة في الدقيقة 69.



وعجز جيسوس عن استغلال عرضية نحو القائم البعيد، لتذهب محاولته بعيدا عن المرمى في الدقيقة 71، قبل أن يشرك أرتيتا كلا من إميل سميث رو وفابيو فييرا وإيدي نكيتياه عوضا عن أوديجارد ولوكونجا وزينتشينكو.



وسجل راشفورد الهدف الشخصي الثاني له في اللقاء بالدقيقة 75، إثر هجمة مرتدة تلقى على إثرها كرة على طبق ذهبي من إريكسن، ليضعها في الشباك الخالية.



ودخل كاسيميرو وهاري ماجواير بدلا من راشفورد ومارتينيز، فأحكم مانشستر يونايتد دفاعه أمام هجوم أرسنال، وسدد البديل فييرا فوق المرمى في الدقيقة 86.