مزهر: عملية "نفق الحرية" أثبتت هشاشة الاحتلال و شكلت ضربة نوعية لاجهزته و استخباراته

يصادف يوم غدٍ الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، ذكرى عملية نفق الحرية، التي استطاع خلالها ستة أسرى الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة عبر نفق حفروه من زنزانتهم فيما بات يعرف بعملية "نفق الحرية" التي شكلت فشلاً ذريعاً لمصلحة سجون الاحتلال و المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية".

و لقد انعكست هذه العملية البطولية ايجاباً على الأسرى في سجون الاحتلال، بعد أن حقق هؤلاء الأسرى الستة نصراً مؤزراً صنعوه بعد أن حفروا في الصخر لأعوام عديدة، و استطاعوا الخروج من فتحة النفق ليعانقوا الحرية، و جددوا لدى لدى اخوانهم في كافة السجون الأمل في الحرية، و كسر قيود السجن.

و حول هذه المناسبة، تحدث مدير مؤسسة مهجة القدس للشهداء و الأسرى، ياسر مزهر، حيث أشار الى أن عملية "نفق الحرية" أظهرت تحدياً واضحاً من قبل الأسرى الستة لأجهزة الاحتلال، و شكلت ضربة نوعية لأجهزة الاحتلال الأمنية و الاستخبارية.

و أوضح مزهر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن معنويات الأسرى الستة و ظهورهم أمام شاشات التلفزة بعد إعادة اعتقالهم جددت روح الأمل لديهم و لدى الأسرى الآخرين بأنهم سيتمكنون من الهروب و نيل الحرية من جديد.

و لفت الى أنه من خلال عملية "نفق الحرية" استطاع هؤلاء الأسرى الستة أن يتحدوا الاحتلال و يكشفوا هشاشة اجهزته الأمنية و الاستخبارية، و هذا ما ظهر خلال محاكمة الاحتلال لهم في الناصرة.

و قال: "لقد ظهر الأسرى خلال محاكمتهم بمعنويات عالية اثبتت هشاشة الاحتلال، بل تحدوه و قالوا بانهم سيحاولون الهروب مرة أخرى، و ان مطلبهم هو الحرية".

كم أشار الى المعنويات العالية التي ظهر فيها ذويهم، و رسائلهم الى شعبهم و ذويهم من خلال الرسائل التي خرجت عبر المحامين، كما أنهم تحدثوا الى وسائل الاعلام عن عملية سجن جلبوع التي سجلت أسماؤهم من ذهب، حيث أصبح جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم يتحدثون عن بطولة هؤلاء الاسرى الابطال.

و تابع يقول: "ونحن نعيش ذكرى انتزاع الحرية، سيتم تنظيم مهرجان يوم غد الثلاثاء امام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة".

و أوضح مزهر ان الإنجاز الكبير في هذه العملية هو ان المقاومة الفلسطينية وضعت أسماء هؤلاء الاسرى الستة على قائمة الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم في أي صفقة تبادل قادمة.

و حول أثر عملية "نفق الحرية" على المعارك الأخيرة الموحدة التي يخوضها الاسرى في المعتقلات هو ان احد مطالب الاسرى كانت هي اخراج الاسرى المعزولين على رأسهم اسرى "نفق جلبوع"، محمود و محمد عارضة و نضال نفيعات و يعقوب قادري و زكريا الزبيدي.