قناة عبرية: مخاوف "إسرائيلية" من أن تؤدي عملية"غور الأردن" لمزيد من العمليات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، وجود مخاوف "إسرائيلية" جدية من أن تؤدي عملية "غور الأردن" لمزيد من العمليات.

وقالت قناة ريشت كان العبرية:"إن هناك مخاوف "إسرائيلية" جدية من أن يؤدي هجوم اليوم إلى مزيد من الهجمات".

وأضافت القناة العبرية:"مطاردة المنفذ الثالث متواصلة، والمنفذون انتظروا نقل الجنود يوم الأحد في الحافلات وهذا ولد فهمًا في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" بأن الهجوم تم التخطيط له بعناية".

وبدوره، قال مراسل قناة "كان": "المنطقة التي حدثت بها عـملية الأغوار كانت تعتبر آمنة بالنسبة "للإسرائيليين"، وهناك خشية من عـمليات مماثلة في مناطق أخرى".

وأضافت القناة العبرية:" مايزال جيش العدو يطارد كما يقول أحد منفذي عملية الاغوار التي وقعت ظهر اليوم، والتي تقول المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" ايضاً أنها عملية خطط لها بإحكام وعناية واستغل المنفذون خروج الجنود اليوم الأحد إلى قواعدهم العسكرية وحضروا انفسهم بوقود لاشعال الحافلة".