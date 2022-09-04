حماس: محاولات الاحتلال تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد خطير

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين " إنّ استمرار الاحتلال الصهيوني في سماحه وحمايته للمستوطنين في ممارسة انتهاكاتهم وتدنيسهم لحرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها ظهور عدد من المستوطنين والمستوطنات بلباس فاضح وبوضعيات مُخلّة في باحاته، هو تصعيد خطير وجريمة نكراء تمسّ أطهر البقاع وأقدسها".

واعتبر ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم الأحد، هذا الانتهاك استفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مشددا على أنه لا ينبغي السكوت عنه، وعلى أمَّتنا، قادة ومنظمات وشعوباً التحرّك لمنع هذه الجريمة، وحماية المسجد الأقصى من خطر التدنيس والتهويد.

وحذّر الاحتلال من استمراره في هذه السياسة الصهيونية الاستفزازية، التي تكشف بوضوح خططه الخبيثة ونواياه لتحويل المسجد الأقصى المبارك لمزار سياحي مستباحٌ للسَّاقطين.

وأكد عضو المكتب السياسي على أنَّ شعبنا لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، ولن يقابلها إلاّ بمزيد من الاستنفار والتصدّي لها بكل الوسائل، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وانتزاع حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.