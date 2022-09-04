الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية المقدسية غوشة حتى الغد

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتقال الصحافية لمى غوشة من القدس المحتلة لغاية يوم غد، الإثنين.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الصحافية غوشة صباح اليوم من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعد مداهمته للتفتيش ثم اعتقلتها وجرى إحالتها إلى التحقيق.

ويُشار إلى أنه لم يذكر الاحتلال أي تفاصيل أخرى حول أسباب اعتقال الصحفية غوشة، حتى أعلن عن تمديد اعتقالها في وقت لاحق.

وتدرس غوشة حاليا الماجستير ببرنامج "الدراسات الإسرائيلية" في جامعة بيرزيت، وهي تعمل مع عدة وسائل إعلام في القدس.

وفي الإطار، أكدت لجنة دعم الصحافيين أن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 21 صحافيا بينهم 3 إعلاميات.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 9 صحافيين معتقلين وأصدر أحكام فعلية بحقهم.

وبيّنت أن 7 صحافيين يقبعون في سجون الاحتلال إداريا من دون تهم، من بينهم محمد نمر عصيدة الذي جرى تثبيت الاعتقال الإداري بحقه للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت أن عدد الصحافيين الموقوفين ارتفع إلى 5، والذين يخضعون لتحقيقات مستمرة وسط التعذيب من دون إصدار أحكام، لافتة إلى أن الاحتلال يصر على كم الأفواه وإعاقة الصحافيين عن أداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية والحقوقية سيما وأنهم يتعرضون لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي.