"الجرائم الإلكترونية" تضبط 15 هاتفاً خلوياً مفقودًا بغزة

ضبطت دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة بمحافظة غزة "15" هاتفاً خلوياً مفقودًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو "20" ألف شيكل، وذلك بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف عن فقدانهم هواتفهم الخلوية.

وذكرت "الجرائم الإلكترونية" أنها تابعت البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المفقودة خلال أقل من 48 ساعة، وإحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق سارقيها.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت وبالتعاون مع إدارة المباحث العامة بالشرطة خدمةً إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الأجهزة المفقودة، والتي تأتي في إطار التسهيل على المواطنين من الوصول للأجهزة المفقودة وضمان عدم بيعها