أسعار الذهب في السودان اليوم الاحد 4 سبتمبر 2022، استقرت أسعار الذهب اليوم في السودان وسط تسجيل "النفيس" خسارة أسبوعية بالأسواق العالمية.

وتشهد أسواق الذهب العالمية عطل أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 31.791 ألف جنيه (55.10 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 27.818 ألف جنيه (48.21 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، ليبقى عند مستوى 23.843 ألف جنيه (41.32 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.545 ألف جنيه (32.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 988.690 ألف جنيه (1714 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 222.540 ألف جنيه (385.68 دولار).

وعالميًا، عززت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات جلسة أول أمس الجمعة (ختام الأسبوع) بعد تقرير الوظائف الأمريكية، لكنها سجلت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع استمرار تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على زيادة الفائدة للحد من تسارع التضخم.