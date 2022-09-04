الإعلام العبري: قوات خاصة تطارد المنفذ الثالث في عملية الأغوار

نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر أمنية "إسرائيلية" قولهم: إن "قوات خاصة (إسرائيلية) ترافقها طائرات هليكوبتر تواصل البحث عن المنفذ الثالث الذي شارك في عملية إطلاق النار على حافلة تقل جنود من لواء غولاني في الأغوار الشمالية، وأسفرت عن إصابة سبعة جنود بجروح متفاوتة".

وذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الأحد، أن منفذي عملية الأغوار هم رجل (50 عاما) وابنه وابن أخيه"، مشيرةً إلى أن هوية المنفذ الخمسيني الذي ما زال حرًا معروفة لدى "الشاباك".

وأشارت القناة إلى أن أحد المنفذين يحمل الهوية "الإسرائيلية" ويسكن في بلدة جديدة المكر بالداخل المحتل.

وأعلنت مصادر عبرية، عن ارتفاع الإصابات جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من لواء غــولاني بالأغوار بالقرب من حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية إلى سبعة بينها حالة خطيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة نقل جندي "إسرائيلي" مصاب من مكان عملية إطلاق النار صوب الحافلة في المنطقة بين الحمرا وبقاعوت في غور الأردن.

كما وأعلن جيش الاحتلال اعتقال منفذي العملية وهما شخصان، بعد ملاحقتهما بينما قام بإغلاق عدة طرق في غور الأردن.