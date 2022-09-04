منصة مدرستي 1444.. تعرف على خطوات التسجيل و الدخول الى منصة مدرستي التعليمية 2022-1444

رابط و خطوات الدخول الى منصة مدرستي للعام 2022-1444، يبحث الكثير من الطلاب و ذويهم بالإضافة الى المعلمين عن رابط منصة مدرستي المخصص لمتابعة الدرس و الواجبات المدرسية عن بعد، لذلك يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة خطوات التسجيل في منصة مدرستي، لكي يسهل على متابعيه عملية الوصول الى منصة مدرستي 1444..

و أصدرت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي لعام 1444هـ لتسجيل الطلاب للاستفادة من الدراسة، وشرح مواد جميع المراحل الدراسية عن بعد، كما يستطيع الطالب حل جميع واجباته المدرسية على المنصة.

وقالت وزارة التربية والتعليم السعودية، إنه تم إضافة قناة خاصة على منصة مدرستي للدراسة عن بعد، التي تتيح أيضًا أداء الاختبارات للطلاب، ويتيح للمعلمين تقييم مستوى الطالب والتزامه بحضور الحصص الافتراضية والمشاركة في الأنشطة من خلال نظام الاستبيانات الإلكترونية ويتيح التواصل الفعال والمباشر بين المعلمين والطلاب، وبين أولياء الأمور والمعلمين وذلك بعد تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

و في هذه السطور يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية التالية طريقة استعادة كلمة السر وحل الواجبات وكافة الخدمات الموجودة على منصة مدرستي.

استعادة كلمة مرور منصة مدرستي

1- التوجه إلى موقع منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من هنا.

2- الضغط على نسيت كلمة السر والانتقال إلى الصفحة التالية.

3- طلب بيانات التواصل مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

4- تلقي رسالة على البريد الإلكتروني برابط الدخول وتعديل كلمة المرور.

5- وضع كلمة المرور القديمة ثم اختيار كلمة مرور جديدة ومطابقتها.

6- استكمال الخطوات والحصول على كلمة المرور الجديدة.

خطوات إثبات الحضور لحضور الدروس عبر منصة مدرستي

1- تسجيل الدخول

2- الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لموقع منصة مدرستي.

3- الضغط على اختيار جدولي.

4- سيتم ظهور الجدول الدراسي اليومي ويتم الضغط على الحصة الافتراضية داخل الجدول وهي الحصة المراد حضورها.

5- الضغط على رابط الدرس المسجل لمشاهدة فيديو الحصة ليتم على الفور إشعار المعلم بحضورك للدرس المسجل.

6- اذا كان حضور الحصة بشكل مباشر سيظهر لك الموقع رابط الدرس عقب الضغط على الحصة التي ترغب في حضورها.

7- بعد الضغط على حضور الحصة غير المسجلة سيتم نقلك إلى صفحة برنامج مايكروسوفت تميز الذي يجب أن يتم تحميله وتثبيته.

8- بعد تثبيت البرنامج اضغط على فتح تطبيق.

9- سيتم تسجيل الدخول للبرنامج على الفور.

10- عقب تسجيل الدخول سيتم نقلك إلى صفحة الحصة الافتراضية والضغط على الانضمام.

11- يتم الانتظار قليلًا حتى يقبل معلمك طلبك لحضور الحصة الافتراضية حيث سيتم إرسال إشعار له يفيد بطلب حضورك للحصة.

12- يمكنك التواصل مباشرةً مع المعلم من خلال الضغط على الدردشة ويتم إدخال الرسالة ثم تضغط على خيار الإرسال.

ويستطيع الطالب حل الواجبات المدرسية على منصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

1- الدخول على المنصة من هنا.

2- كتابه اسم المستخدم والرقم السري.

3- اختيار قائمة الواجبات المدرسية.

4- ثم اختيار من قائمة الواجبات الواجب الذي يريد حلة.

5- بعد ذلك يبدأ في حل الأسئلة ثم الضغط على زر التسجيل.

6- بعدها اختيار إظهار النتيجة.

7- تظهر للطالب نتيجة حل الواجب وتكون تلقائية، باستخدام نظام التصحيح التلقائي.

وبالنسبة للمعلمين فيمكنهم تحضير الدروس إلكترونيًا على منصة مدرستي عبر الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

2- النقر على أيقونة الجدول الدراسي.

3- النقر على أيقونة اعداد الدرس الآن.

4- تحديد مسار الدرس.

5- ادخال الدرس في المربعات الثلاثة الظاهرة أمامك .

6- تثبيت الوقت الزمني للحصة.

7- تحديد نوع الدرس افترضي غير متزامن.

8- ادخال درجة الدرس ومن ثم النقر على أيقونة التالي.

9- النقر على أيقونة بنك الواجبات واختيار واجب.

10- النقر على أيقونة اختبار ومن ثم النقر على زر إضافة ثراء.

11- النقر على أيقونة حفظ.

12- الضغط على زر انهاء.

ويوضح الفيديو التالي كيفية تحضير الدروس إلكترونيًا عبر منصة مدرستي: