قوات الاحتلال تقتحم قرية عاطوف شرق طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية عاطوف، جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من قرية عاطوف، وشرعت بعمليات تفتيش.

وأضاف ان هناك تحليقا لطيران الاحتلال في سماء عاطوف وسهل البقيعة، واغلاقا عسكريا لمداخل القرية وتحويلها الى ثكنة عسكرية، فيما اندلعت في وقت لاحق،مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في الجهة الشرقية من القرية.

بدوره، أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد وليد تركمان، وأحمد ماهر تركمان، في منطقة سهل عاطوف، وهما مصابان بحروق جراء اشتعال النار في مركبتهما.