الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداري

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الأحد، الأسير أحمد موسى حلاجي من مدينة جنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

و نقلت مصادر محلية عن ذوي الأسير حلاجي بأن محكمة الاحتلال حولت الأسير أحمد موسى حلاجي من جنين للاعتقال الإداري ستة أشهر.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4550 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلاً وقاصراً، و730 أسيرا إداريا.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.‎