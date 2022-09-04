المجاهدين تؤكد: عملية الأغوار أربكت حسابات الاحتلال وفضحت هشاشة أمنه المزعوم

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم، عملية اطلاق النار البطولية التي استهدفت حافلة لجيش الاحتلال في غور الأردن، مؤكدةً أن العملية اربكت حسابات الاحتلال وفضحت هشاشة أمنه المزعوم.

وقالت المجاهدين –في بيان لها- إن "منفذي العملية البطولية أثبتت انهم قادرون على تغيير المعادلة وكسر حالة التدجين الذي يحاول العدو الصهيوني أن يفرضها في الضفة المحتلة".

وأضافت أن هذه العملية أثبتت أن المقاومة ما زالت حاضرة بقوة وتتصاعد بقوة، وأن الشبان الفلسطينيين هم شباب منتفض وما زال ثائراً، وأن كل محاولات فرض السيطرة الأمنية هي محاولات بائسة.

كما وأكدت المجاهدين، أن هذه العملية تمثل رداً طبيعياً على الإجرام الصهيوني المتواصل بحق الأرض والشعب الفلسطيني، ووجهت التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة القابضين على الجمر فهم رأس الحربة في ميدان المواجهة مع العدو.

وبحسب الإعلام العبري، فإن سبعة جنود أصيبوا في عملية إطلاق نار على حافلة تتبع لجيش الاحتلال في شارع 90 قرب غور الأردن.

وأظهرت مقاطع مصورة نقل جندي "إسرائيلي" مصاب من مكان عملية إطلاق النار صوب الحافلة في المنطقة بين الحمرا وبقاعوت في غور الأردن.

كما وأعلن جيش الاحتلال اعتقال منفذي العملية وهما شخصان، بعد ملاحقتهما بينما قام بإغلاق عدة طرق في غور الأردن.