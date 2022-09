فيديو جديد مروع لجريمة مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية.. ما قصة مقتل الفتاة المصرية أماني الجزار، في جريمة جديدة هزت مصر والوطن العربي، وهي مشابهة تماماً لجريمة مقتل فتاة الزقازيق، والطالبة نيرة أشرف، إذ أقدم شخص على قتل فتاة في محافظة المنوفية في مصر، وذلك بعد أن أطلقها عليها النار ليرديها قتيلة، وهو ما أثار غضب واستنكار الملايين من الناس في الوطني العربي، بسبب تكرار مثل هذه الجرائم، التي بات يخشاها الفتيات في تلك المناطق.

وهذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها طلاب جامعات وأشخاص، حيث قتلوا زميلات عمل لهن، وبات الناس يبحثون عن، فيديو جديد مروع لجريمة مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية.. ما قصة مقتل الفتاة المصرية أماني الجزار، لأن هذه الجريمة هزت مصر كلها، وتخطت الحدود إلى الوطن العربي، إذ إن المجني عليها تُدعى أماني الجزار، وتبلغ من العمر 20 عاماً، وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، وقتلَها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفرّ هارباً، ولم يتمَّ القبض عليه حتى الآن، ونرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية، وكل التفاصيل المتعلقة في الحادثة.

ويبحث الآلاف عن، من هي أماني عبد الكريم الجزار ضحية جريمة قتل المنوفية، لأن قضية قتلها وصلت إلى العالم العربي، متخطية الحدود، كونها ليست المرة الأولى التي تقع مثل هذه الجرائم في مصر، إذ إن الطالبة المصرية التي قتلت بدم بارد وذلك في صباح اليوم الأحد هي أماني عبد الكريم الجزار، والتي قامت بالرفض الارتباط بواحد من زملائها في كلية التربية في جامعة المنوفية، مما أدى إلى دفعه بإطلاق النار بواسطة مسدس “خرطوش” في منطقة الظهر، وعرفت بحسن الخلق والمحبة من كافة أبناء القرية، ومما يلي نذكر لكم سيرتها الذاتية:

الاسم بالكامل: أماني عبد الكريم الجزار.

تاريخ الميلاد: 2002.

مكان الميلاد: مصر- المنوفية- قرية طوخ.

العمر: 19 سنة.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسلمة.

الحالة الاجتماعية: آنسة.

الدراسة الجامعية: طالبة في كلية الرياضة.

Amani Abdul Karim was shot dead by a young man at Menoufia university in Egypt because she refused to be in a relationship with him in the same manner of the killing of Naira and Salma, what is the next university in which we will be killed?#نيره_اشرف#سلمى_بهجت#أماني_الجزار pic.twitter.com/MGJQ8qGTnF