فيديو جديد مروع لجريمة مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية.. ما قصة مقتل الفتاة المصرية أماني الجزار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:15 م
04 سبتمبر 2022
فيديو جديد مروع لجريمة مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية.. ما قصة مقتل الفتاة المصرية أماني الجزار
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فيديو جديد مروع لجريمة مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية.. ما قصة مقتل الفتاة المصرية أماني الجزار، في جريمة جديدة هزت مصر والوطن العربي، وهي مشابهة تماماً لجريمة مقتل فتاة الزقازيق، والطالبة نيرة أشرف، إذ أقدم شخص على قتل فتاة في محافظة المنوفية في مصر، وذلك بعد أن أطلقها عليها النار ليرديها قتيلة، وهو ما أثار غضب واستنكار الملايين من الناس في الوطني العربي، بسبب تكرار مثل هذه الجرائم، التي بات يخشاها الفتيات في تلك المناطق.

فيديو مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية

وهذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها طلاب جامعات وأشخاص، حيث قتلوا زميلات عمل لهن، وبات الناس يبحثون عن، فيديو جديد مروع لجريمة مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية.. ما قصة مقتل الفتاة المصرية أماني الجزار، لأن هذه الجريمة هزت مصر كلها، وتخطت الحدود إلى الوطن العربي، إذ إن المجني عليها تُدعى أماني الجزار، وتبلغ من العمر 20 عاماً، وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، وقتلَها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفرّ هارباً، ولم يتمَّ القبض عليه حتى الآن، ونرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية، وكل التفاصيل المتعلقة في الحادثة.

من هي أماني عبد الكريم الجزار ضحية جريمة قتل المنوفية

ويبحث الآلاف عن، من هي أماني عبد الكريم الجزار ضحية جريمة قتل المنوفية، لأن قضية قتلها وصلت إلى العالم العربي، متخطية الحدود، كونها ليست المرة الأولى التي تقع مثل هذه الجرائم في مصر، إذ إن الطالبة المصرية التي قتلت بدم بارد وذلك في صباح اليوم الأحد هي أماني عبد الكريم الجزار، والتي قامت بالرفض الارتباط بواحد من زملائها في كلية التربية في جامعة المنوفية، مما أدى إلى دفعه بإطلاق النار بواسطة مسدس “خرطوش” في منطقة الظهر، وعرفت بحسن الخلق والمحبة من كافة أبناء القرية، ومما يلي نذكر لكم سيرتها الذاتية:

الاسم بالكامل: أماني عبد الكريم الجزار.

تاريخ الميلاد: 2002.

مكان الميلاد: مصر- المنوفية- قرية طوخ.

العمر: 19 سنة.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسلمة.

الحالة الاجتماعية: آنسة.

الدراسة الجامعية: طالبة في كلية الرياضة.

من هو قاتل اماني عبد الكريم الجزار فتاة المنوفية

ولا يتوقف الناس في البحث عن، من هو قاتل اماني عبد الكريم الجزار فتاة المنوفية، كونها جريمة هزت المجتمع المصري بشكل خاص، حيث أقدم شاب على إطلاق النار على وفاة جامعية أرداها قتيلة، اسم القاتل: احمد فتحي عميرة، العمر: 29 سنة، الإقامة: محافظة المنوفية، الجنسية: مصري، الحالة الاجتماعية: أعزب، الديانة: الإسلام، الشهادة الجامعية: مؤهل متوسط، حيث ارتكب القاتل احمد فتحي عميرة جريمته بعد ان تقدم لخطبتها الا ان العائلة رفضته بسبب سوء سلوكه وتعاطيه المخدرات فقد أطلق عليها النار امام منزلها، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم تفاصيل مرفقة بـ، فيديو جديد مروع لجريمة مقتل أماني الجزار فتاة المنوفية.. ما قصة مقتل الفتاة المصرية أماني الجزار.

 

 

 

 

 

 

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