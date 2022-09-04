بالفيديو شاهد| مشاهد لأول مرة من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:08 م
04 سبتمبر 2022
حادجث اطلاق النار.jpg
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