بالفيديو شاهد| مشاهد لأول مرة من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار

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شاهد| مشاهد لأول مرة من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:08 م
04 سبتمبر 2022
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