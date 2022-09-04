محدث بالفيديو والصور 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من لواء غــولاني بالأغوار

أعلنت مصادر عبرية اليوم الأحد 4/9/2022 ، عن ارتفاع الإصابات جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من لواء غــولاني بالأغوار بالقرب من حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية إلى سبعة بينها حالة خطيرة.

وقال جيش الاحتلال منطقة عملية إطلاق النار في الأغوار منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة منفذي عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين، والتي أسفرت عن عدد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة.

وقالت مصادر إعلامية عبرية أن الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار تقل جنود من لواء غولاني، وأن جيش الاحتلال استدعى طائرة مروحية لنقل إصابة خطيرة جراء عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين في غور الأردن.

وذكر الإعلام، أن جيش الاحتلال اعتقل منفذي العملية، وهما شابان.





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