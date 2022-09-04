إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة

محدث بالفيديو والصور 4 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من لواء غــولاني بالأغوار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:54 م
04 سبتمبر 2022
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أعلنت مصادر عبرية اليوم الأحد 4/9/2022 ، عن وقوع 4 إصابات بينها خطيرتين جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة مستوطنين بالقرب من حاجز الحمرا بالقرب من العوجا بالأغوار الشمالية.

وقال جيش الاحتلال منطقة عملية إطلاق النار في الأغوار منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة منفذي عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين، والتي أسفرت عن عدد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة.

وقالت مصادر إعلامية عبرية أن الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار تقل جنود من لواء غولاني، وأن جيش الاحتلال استدعى طائرة مروحية لنقل إصابة خطيرة جراء عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين في غور الأردن....


 

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