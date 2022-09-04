البزم : تنفيذ حكم الإعدام ليكون رادعاً لكل من يفكر بارتكاب جريمة قتل أو جرائم أخرى

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد 4/9/2022: إنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباحاً بحق اثنين مدانين بالتخابر مع الاحتلال وثلاثة آخرين مدانين بجرائم قتل، هي رسالة واضحة لكل من يفكر بارتكاب جرائم قتل في مجتمعنا الفلسطيني وأي جريمة يتم ارتكابها تتم وفق القانون.

وتابع خلال تصريحات لصوت الأقصى " نفذنا الإعدام صباح اليوم بشكل كامل ونؤكد مجدداً التزامنا بكل ما نص عليه القانون الفلسطيني ، موضحاً أن وزارة الداخلية تلتزم بتطبيق القانون بحذافيره في تنفيذ أحكام الإعدام سواء كانت رمياً بالرصاص أو شنقاً.

وبين ان الرسالة لمجتمعنا الفلسطيني، بأن القانون هو كفيل بأن يحمي جميع المواطنين ورد الحقوق لأصحابها.

وحذر كل من يفكر بارتكاب جريمة قتل أو جرائم أخرى بحق أي مواطن سيشكل القانون رادعاً له ، مشيراً إلى أن القانون ويد العدالة ستطال كل من يقوم بارتكاب أي جرائم قتل وسيكون القصاص العادل وفق الأحكام القضائية المنفذة بحقه.

ودعا كل أبناء شعبنا بالتعامل وفق النظام والقانون، وأن لا يفكروا بارتكاب الجرائم، وأي جريمة يتم ارتكابها يأخذ القانون مجراه