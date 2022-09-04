طقس العرب لــبلاد الشام وفلسطين: ترقبوا طقس الثلاثاء

دعا موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، الأردنيين إلى ترقب يوم الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أنه سيشهد بدء انحسار الكتلة الهوائية الحارة، واندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام بما فيها فلسطين .

وفي تفاصيل توقعات حالة الجوية، بين طقس العرب أن يوم السبت سيتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة خاصة على المناطق الغربية من المملكة والمُرتفعات الجبلية العالية، رغم ذلك تبقى الأجواء حارة بوجهٍ عام، ويستمر تواجد المنخفض الحراري الموسمي من الشرق في بادية الشام مُرفقاً بذات الكتلة الهوائية الحارة والتي ستتوضع في ذات المنطقة، هذا من شأنه أن يعمل على استمرار الأجواء الحارة في البادية الشرقية والجنوبية خصوصاً ومناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بطبيعة الحال.

وأضاف أن كتلة هوائية أقل حرارة تتوضع في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط، لينشط تيار شمالي غربي بحري مُرافق لها، والذي يُعول عليه بِخفض درجات الحرارة يوم السبت في أغلب مناطق المملكة، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، مع بقاء الأجواء حارة بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة.

يوم الأحد

وأشار إلى درجات الحرارة تواصل انخفاضها يوم الأحد، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في المُرتفعات الجبلية وحارا في بقية المناطق، مع ظهور بعض السحب المتفرقة على ارتفاعات متوسطة وعالية. أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلاً في بادئ الأمر في عموم المناطق، يتحول إلى لطيف اثناء الليل المتأخر والصباح الباكر في المُرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، مع ظهور السحب المنخفضة.

يوم الاثنين

تبقى درجات الحرارة نهار أعلى من مُعدلاتها بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحارا في بقية المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية في جنوب شرق المملكة مع ساعات العصر.

وتعود الليالي المعتدلة والمناسبة للجلسات الخارجية في مختلف المناطق، حيث يكون الطقس معتدلا إلى لطيف عموما، مع ظهور السحب المنخفضة في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يوم الثلاثاء

يطرأ نهار انخفاض واضح على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس معتدلا، ويميل للحرارة في بعض المناطق مع ساعات العصر، ويبقى حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

ويكون الطقس لطيفا ليلا بوجه عام، ويميل للبرودة اثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور السحب المنخفضة في بعض المناطق.