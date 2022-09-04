لليوم الـ28 ..الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد 4/9/2022 إن الشقيقين أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (28) يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال لمدة ثلاثة شهور، لافتاً إلى أن المعتقل أحمد (44 عامًا)، نُقل مؤخراً عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهوراً طرأ على وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن المحكمة رفضت استئناف تقدمت به محاميته على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

والمعتقل عدال (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".