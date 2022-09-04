الاحتلال يحتجز مركبة الشهيد أبو محاميد أثناء نقله للتشريح

احتجز جنود الاحتلال صباح اليوم الأحد 4/9/2022 ، المركبة التي تقل جثمان الشهيد الاسير موسى ابو محاميد أثناء نقله للتشريح على حاجز النشاش جنوب بيت لحم، قبل ان تفرج عن الجثمان بعد وقت من احتجازه.

واستشهد أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر في مستشفى "اساف هورفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وكان أبو محاميد قد أعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.