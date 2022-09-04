كما حدث مع نيرة أشرف- تفاصيل مقتل الشابة المصرية أماني الجزار على يد شاب- وقعت جريمة قتل شهدتها محافظة المنوفية بمصر على غرار قتل نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا لرفضهما الارتباط بشخصين وقعا في عشقهما، حيث أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من عمره على قتل طالبة بكلية التربية الرياضية تدعى أماني الجزار بإطلاق الخرطوش عليها بسبب رفضها الارتباط به، لتسقط قتيلة غارقة في دمائها، وليفر هو هارباً، لذا تحاول وكالة فلسطين اليوم الإخبارية البحث عن تفاصيل مقتل الشابة المصرية أماني الجزار على يد شاب.

تفاصيل مقتل الشابة المصرية أماني الجزار على يد شاب

ولقيت فتاة حتفها بمحافظة المنوفية شمالي مصر، رميا بالرصاص على يد شاب رفضت الارتباط به.

ولا زالت الشرطة المصرية تبحث عنه فيما فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال أحد سكان القرية أن القتيلة تدعى أماني عبد الكريم الجزار، تبلغ من العمر 20 عاما وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، قتلها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا.

وأكد المصدر أن الشاب المتسبب في الواقعة حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان القرية، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، ورفضه أهلها أيضا.

وكانت مصر شهدت جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لديهما معرفة سابقة بالضحيتين.

وطعنت نيرة أشرف، البالغة من العمر 21 عامًا، في أواخر يونيو، 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة.

واتضح أن المدان بقتلها كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وفي حادثة مشابهة، وبعد أقل من شهرين على مقتل نيرة أشرف، تعرضت سلمى بهجت، صاحبة العشرين ربيعا، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.

وتقول ناشطات حقوقيات من مصر إن سلسلة الجرائم العنيفة ضد المرأة في مصر كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.

تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب أماني الجزار

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عن واقعة القتل إضافة لصورة الشاب المتهم بجريمة القتل، حيث أشار أحد النشطاء إلى أن القاتل قام بالتحرش بالفتاة، ثم قام بإطلاق عيار خرطوش عليها بسبب محاولته منذ فترة الارتباط بها لكنها رفضت، وفر بعد ذلك هاربا قبل أن يمسك به أحد.

وبحسب شهود عيان، فإن القاتل أطلق العيار من ”فرد خرطوش“، حيث أصاب الفتاة في ظهرها عن قرب، لتسقط قتيلة غارقة في دمائها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بسبب حادثة القتل، مطالبين بسرعة القبض على الجاني وإيقاع أقصى عقوبة عليه، وهي الإعدام شنقا.

ونشرت حسابات محلية وناشطون مقطع فيديو أثناء نقل الفتاة للمستشفى عقب قتلها على يد الشاب في وسط الشارع، فيما نشر آخرون صورا للفتاة المجني عليها، مشيرين إلى أنها تبلغ من العمر 19 عاما.