أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 4/9/2022 ، يتابع المواطنين في الاردن وفلسطين بوجه خاصة اسعار الذهب في الاردن بشكل يومي ، تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم تقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن ، وايضا مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الأردن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة ، فكيف جاءت اسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 4/9/2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 4/9/2022

سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين ارتفع إلى 35.1 دينارا، والشراء إلى 33.6 دينارا.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 41.5 دينارا، والشراء إلى 38.6 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 31.2 و 28.2 دينارا على التوالي.





اسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 4/9/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.07 دينار $55.10

سعر الذهب عيار 22 35.81 دينار $50.51

اسعار الذهب عيار 21 34.18 دينار $48.21

اسعار الذهب عيار 18 29.30 دينار $41.32

سعر الذهب عيار 14 22.79 دينار $32.14

سعر الذهب عيار 12 19.53 دينار $27.55

اسعار أوقية الذهب 1,215 دينار $1,714

اسعار جنيه الذهب 273.47 دينار $385.68

اسعار كيلو الذهب 39,066 دينار $55,096

اسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 4/9/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 سبتمبر 39.07 34.18 29.30 22.79 19.53

2 سبتمبر 39.01 34.14 29.26 22.76 19.51

1 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

31 أغسطس 39.01 34.14 29.26 22.76 19.51

30 أغسطس 39.31 34.40 29.49 22.93 19.66

29 أغسطس 39.64 34.69 29.73 23.13 19.82

28 أغسطس 39.67 34.71 29.75 23.14 19.83

27 أغسطس 39.67 34.71 29.75 23.14 19.84

26 أغسطس 39.63 34.68 29.72 23.12 19.81

25 أغسطس 40.09 35.08 30.07 23.38 20.04