الداخلية بغزة تنفذ حكم الاعدام بحق 3 متخابرين مع الاحتلال و اثنان بتهمة القتل العمد

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكماً بالإعدام بحق خمسة أشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال، والقتل العمد.

ووفق الداخلية، فقد تم تنفيذ خمسة أحكام إعدام على ثلاثة متخابرين مع الاحـتلال، واثنان من المتهمين بالقتل العمد في غزة

وقالت الداخلية: إن تنفيذ حكم الإعدام تم في مقر مهبط الطائرات غرب مدينة غزة، فيما الحضور اقتصر على الجهات المختصة وبعض رجال الاصلاح والمخاتير والطرف الآخر لكل متهم فقط (أولياء الدم).

وأشارت إلى أنه تم تجهيز كافة الاجراءات الخاصة وفق الشريعة الإسلامية.

وأضافت: "تم الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ووصول ذوي المتهمين لوداعهم للمرة الأخيرة في أماكن تواجدهم بالسجن".