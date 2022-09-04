بالفيديو شاهد الأهداف.. برشلونة يقسو على اشبيلية بثلاثية

تكبد فريق إشبيلية هزيمة كبيرة في عقر داره أمام ضيفه برشلونة (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من المهاجم البرازيلي رافينيا، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الإسباني إريك غارسيا، في الدقائق (21، 36، 50) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان".

وحقق برشلونة بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بعد تعادل في الجولة الأولى للموسم الجديد "لليغا"، تقدم إلى مركز الوصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين خلف المتصدر وحامل اللقب ريال مدريد، الذي تغلب بدوره على ضيفه ريال بيتيس (2-1) في وقت سابق من يوم السبت أيضا، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

بينما تعرض نادي إشبيلية للهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في الموسم، مقابل تعادل واحد، ويشغل المركز الخامس عشر حتى الآن، على سلم الترتيب.