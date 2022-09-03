سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 4-9-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الناس، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 4-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

واستقر سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات، اليوم الأحد 4-9-2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على مستواه خلال تعاملات الصباح لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4445 ليرة للشراء، و4470 ليرة للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4422 ليرة للشراء، و4452 ليرة للبيع، مقابل 4413 ليرة للشراء و4443 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5109 ليرات للشراء، و5148 ليرة للبيع، مقابل 5117 ليرة للشراء، و5156 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1181 ليرة للشراء، و1191 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1207 ليرات للشراء، و1217 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14402 ليرة للشراء، و14508 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4422 ليرة للشراء، و4452 ليرة للبيع، مقابل 4413 ليرة للشراء و4443 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5109 ليرات للشراء، و5148 ليرة للبيع، مقابل 5117 ليرة للشراء، و5156 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1181 ليرة للشراء، و1191 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1207 ليرات للشراء، و1217 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14402 ليرة للشراء، و14508 ليرة للبيع.