أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الاحد 4 سبتمبر 2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان، تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية بأسواق الذهب عالميا.

وتشهد الأسواق العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى 31.791 ألف جنيه (55.10 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى 27.818 ألف جنيه (48.21 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى 23.843 ألف جنيه (41.32 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.545 ألف جنيه (32.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، نحو 988.690 ألف جنيه (1714 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 222.540 ألف جنيه (385.68 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع أمس، سجلت الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي بخسارة تقارب 1.5%.