الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" يوم الإثنين القادم.

وقال موقع "عراق أونلاين نيوز":" إن الكاظمي دعا رؤساء الكتل إلى جلسة حوار ثانية الإثنين المقبل، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

وكان دعا الكاظمي في 16 آب/أغسطس الماضي، قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء حوار وطني جاد من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.

ويُشار إلى أنه مع بدء الاجتماعات، أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.

جدير ذكره أنه اندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 آب/أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلانه اعتزال العمل السياسي نهائيا.