ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 4-9- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن سعر الذهب في الأردن وهو من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وفي هذا المقال يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في الاردن، ونتيجة لملاحظة الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 4-9- 2022، ولمعرفة هذه الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال لنهاية.

أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأحد 4-9-2022، رغم الخسائر الأسبوعية التى منى بها المعدن النفيس.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 39.07 دينار (55.10 دولار) مقابل 38.83 دينار (54.77 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 34.18 دينار (48.21 دولار) مقابل 33.98 دينار (47.93 دولار).

وصعد الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.3 دينار (41.32 دولار) مقابل 29.13 دينار (41.08 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1,215 دينار (1,714 دولارات) مقابل 1,208 دينارات (1,703 دولارات)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 273.47 دينار (385.68 دولار) مقابل 271.84 دينار (383.41 دولار) خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وسجل الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، مع بلوغ الدولار أعلى قمة منذ 20 عاما.