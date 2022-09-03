بالفيديو شاهد ملخص مباراة إيفرتون وليفربول بالدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة إيفرتون وليفربول بالدوري الإنجليزي

وخلال المباراة فرض إيفرتون التعادل على نظيره ليفربول، بنتيجة 0-0 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " جوديسون بارك ".

ورفع ليفربول رصيده الى 9 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب مؤقتاً، في حين تجمد رفع إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتاً.

ولم يقدم ليفربول الأداء المنتظر منه في المباراة وخاصة في الشوط الأول، كما تألق حارس مرمى إيفرتون بيكفورد وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة من لاعبي الريدز.

وسجل فريق إيفرتون هدف التقدم عن طريق كوادي لكن الغي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، كما أنقذ بيكفورد مرماه من هدف محقق في اللحظات الأخيرة.



