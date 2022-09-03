الاحتلال يفرض قيود جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة المحتلة

قالت مؤسسات حقوقية، إن الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ بفرض قيود جديدة على الأجانب الراغبين بدخول الضفة الغربية المحتلة والإقامة فيها، بدءا من الإثنين المقبل.

وتستهدف هذه القيود التي نشرت في فبراير الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة.

وأشارت، إلى أنه تأجل تطبيق هذه القيود مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام محكمة الاحتلال العليا.

وبحسب القيود الجديدة؛ لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 48، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما.

وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

وتمثل الإجراءات الجديدة قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة التي قد يتم رفضها دون مبررات.

وسيؤثر القرار، على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم.