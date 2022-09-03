وزير النقل الأردني: استطعنا إيقاف جميع رحلات مطار "رامون" الخارجية

قال وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، إن منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" (مقرها كندا) أقرت بالموقف الذي تقدمت به الأردن حول عدم سلامة الطيران من مطار "رامون" الإسرائيلي، جنوب فلسطين المحتلة.

وأكد عزايزة، وفق التلفزيون الأردني أمس الجمعة، أنه "جميع الرحلات الجوية المنظمة عبر مطار رامون أوقفت، باعتباره مطارًا داخليًا، ويعمل للرحلات العارضة فقط".

من جهتها، لم تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق تعقيبًا على تصريحات وزير النقل الأردني، كما لم تطرق الصحافة العبرية للموضوع.

وكانت الحكومة الأردنية أخطرت في 2015، منظمة "إيكاو" الدولية بأن "مطار رامون يشكل اختراقًا للسيادة الجوية بحكم قربه من الحدود الأردنية".

وأوضحت الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، أن "الرفض الأردني لعمل مطار رامون يعود لاعتبارات فنية وقانونية متعددة، منها انتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، وخرق القانون الدولي، وانتقاص معايير منظمة الطيران المدني الدولية".

وكان وزير النقل الأردني الأسبق، أنمار الخصاونة، قد أكد في 2019 أن "إيكاو اعترفت بوجود خطأ في ترخيص مطار رامون الإسرائيلي"، مما يستوجب "إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتباعها، ومراجعة المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن إنشاء المطار في منطقة تمناع".

وفي العام ذاته، قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم ميستو، إن "الأردن يرفض إقامة مطار رامون الإسرائيلي في موقعه الحالي، قرب الحدود الأردنية".

وأكد ميستو، في تصريحات صحفية، أن "قرار تشغيل رامون أحادي الجانب"، مستدركًا: "إلا إذا التزمت (إسرائيل) بالمعايير الدولية، واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة".

وكان وزير النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية، عاصم سالم، قد قال الخميس الماضي، إن "السلطة الوطنية الفلسطينية ضد استخدام مطار تمناع (رامون)، وهي ضد أي مطار إسرائيلي، وضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن".

يذكر أن الاحتلال افتتح مطار "رامون" عام 2019، لكن الإسرائيليين لا يرغبون بالسفر عبره بسبب بعده (يبعد نحو 340 كيلو مترًا عن مدينة القدس المحتلة)، وفق صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية.

سبق ذلك انتقاد كُتّاب وسياسيون أردنيون، إلى جانب هيئات ومنظمات، موقف السلطة الفلسطينية تجاه قضية مطار "رامون"، معتبرين أنها بعدم منعها للفلسطينيين السفر عبر المطار؛ تشارك في التسبب بخسائر مباشرة للأردن.