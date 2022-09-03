نصائح للعناية بالبشرة الحساسة.. فما هي؟

يعاني الأشخاص ذوي البشرة الحساسة وخاصة من النساء، من مشكلات عدة وللتخلص من هذه المشكلات يجب عليهم التعرّف على أهم النصائح للعناية بالبشرة الحساسة.

وينصح العديد من الاطباء بحماية البشرة الحساسة من خلال العديد من النصائح؛ لأن البشرة الحساسة تصاب سريعاً بالعديد من الأعراض مثل الاحمرار والحكة والحرقان، ومن هذه النصائح ما يلي:

نصائح للعناية بالبشرة الحساسة:

- ترطيب البشرة

ترطيب البشرة الحساسة من الأمور المهمة، إذ إن عدم ترطيبها بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى زيادة الجفاف، لذلك ضعي المرطب بعد وضع التونر كل ليلة وهذا سيحافظ على ترطيب البشرة.

- غسل البشرة

من المهم غسل الوجه جيداً قبل النوم مباشرة وصباحًا بعد الاستيقاظ. يمكنك استخدام أي منظف ومرطب خال من الكحول لغسل الوجه، وهذا يساعد على إزالة الغبار والأوساخ والتلوث المتراكم على الجلد بسهولة.

- فيتامين سي

يمكنك أيضًا وضع كبسول يحتوي على فيتامين سي ليلًا على البشرة الحساسة. يساعد هذا على التخلص من الجلد التالف. كما أن فيتامين سي فعال أيضاً في إزالة عيوب الوجه والتخلص من مشكلات البشرة ومنها الهالات السوداء.

- تونر الوجه

التونر يعمل على توازن مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، لذلك يجب وضع التونر في روتين العناية بالبشرة الليلي، ويمكنك استخدام أي تونر مرطب حتى يحافظ على الجلد رطبًا وهذا سوف يخفف من الحرقة والحكة واحمرار البشرة الحساسة.

- تغيير أغطية الوسائد يوميًا

من المهم تغيير غطاء الوسادة يومياً حيث يمكن أن تتراكم الزيوت الزائدة والبكتيريا المسببة للشوائب في الجلد، كما أن من الممكن أن تسبب الوسائد المتسخة في تهيج الجلد والحكة. لذلك يجب تغيير غطاء الوسادة كل ليلة.