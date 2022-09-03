تنويه للمعتمرين القادمين من خارج السعودية..!

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد أى مطارات محددة لقدوم المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية، إذ يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أى مطار دولي أو إقليمي في السعودية.

ولفتت وزارة الحج والعمرة أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا والمعتمر الحرية في التنقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة الإقامة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد من خلال زيارة الرابط التالي.

وذكرت أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من خلال تطبيق اعتمرنا بشرط عدم الإصابة أو المخالطة بمصاب بفيروس كورونا إذ أن التسجيل في تطبيق "اعتمرنا" وإصدار تصاريح العمرة يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية.