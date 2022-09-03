بالفيديو تشلسي يقلب المباراة بفوز مثير على وست هام!

فاز تشلسي 2-1 على وست هام يونايتد في" ستامفورد بريدج" بفضل هدفي البديلين بن تشيلويل وكاي هافرتس بعدما تأخر صاحب الأرض بهدف ميخائيل أنطونيو، واحتاج إلى تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف التعادل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ويُشار إلى أنه تأخر تشلسي، الذي تحسن مستواه بعد بداية سيئة للموسم، بهدف في الدقيقة 63 عندما فشل في تشتيت ركلة ركنية، ومرر ديكلان رايس الكرة إلى أنطونيو ليسجل من مدى قريب.

وبعد 13 دقيقة، أدرك تشيلويل التعادل بعدما تقدم بين اثنين من المدافعين وسدد من زاوية ضيقة داخل المرمى بين قدمي الحارس أوكاش فابيانسكي مستفيدا من تمريرة طويلة من المدافع تياغو سيلفا.

وسجل هافرتس هدف الفوز في الدقيقة 88 بعد تمريرة عرضية من تشيلويل من الجانب الأيسر، لتصبح النتيجة 2-1، وبعد لحظات من فرصةسهلة أهدرها البديل ماكسويل كورنيه وارتدت من القائم.

وبعد الهدف مباشرة، اعتقد كورنيه أنه أدرك التعادل لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب وجود خطأ من جارود بوين لاعب وستهام ضد الحارس إدوار مندي.

وفي مباراة أخرى، واصل توتنهام هوتسبير انطلاقته الرائعة بفوزه 2-1 على فولهام.

وحقق توتنهام فوزه الرابع في ست مباريات بفضل هدفين سجلهم ابيير-إميل هويبرغ وهاري كين، بينما سجل المتألق ألكسندر ميتروفيتشهدف فولهام الوحيد ليزيد من إثارة الدقائق الأخيرة.

و على ملعب "غوديسون بارك" وأمام نحو 40 ألف متفرج، اننتهى دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون بالتعادل السلبي.