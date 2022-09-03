بالفيديو شاهد اهداف ريال مدريد على بيتيس

انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 علي ريال بيتيس لينفرد الريال بصدارة الترتيب.

و واجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي ريال بيتيس مساء السبت علي ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل النادي الملكي. في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022-2023. وسوف ننقل لكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة عند انطلاق صافرة الحكم لبداية اللقاء.

يذكر بأن ريال مدريد يمر بأفضل فتراته منذ بداية البطولة فهو يظهر بصورة مميزة، حيث يتربع على صدرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط أي بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الانتصار في الجولة السابقة على إسبانيول بثلاثية لهدف.