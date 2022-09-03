تعرف على ترتيب الدوري الألماني الجديد 2022

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ترتيب الدوري الألماني الجديد 2022

وقد واصل فريق بايرن ميونخ نتائجه المهتزة في الدوري الألماني، بعدما سقط في فخ التعادل مجددا في نظيره يونيون برلين.

وتعادل البايرن مع مضيفه يونيون برلين بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب آندر آلتن فورستيري، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا، وتحديدا في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وذلك عن طريق لاعبه شيرالدو بيكر.

ولم ينتظر الفريق البافاري سوى 3 دقائق فقط حتى تمكن من تعديل النتيجة، وتحديدا في الدقيقة 15 عن طريق لاعبه الألماني جوشوا كيميتش.

وحاول لاعبو بايرن ميونخ، حامل اللقب، تسجيل الهدف الثاني طوال الدقائق الـ75 المتبقية، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وبات هذا التعادل هو الثاني على التوالي الذي يسقط فيه بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي من الدوري الألماني، بعدما تعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة في الجولة الرابعة.

التعادل رفع رصيد بايرن ميونخ ويونيون برلين إلى 11 نقطة، يحتلان بها المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف فرايبورج وبروسيا دورتموند.

ترتيب الدوري الألماني لموسم 2022-2023

ونقدم إليكم ترتيب الفرق الألمانية كما جاءت في الدوري الألماني:

- فرايبورج - 12 نقطة

- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

- بايرن ميونخ - 11 نقطة

- يونيون برلين - 11 نقطة

- كولن - 9 نقاط

- هوفنهايم - 9 نقاط



