بالفيديو شاهد أهداف مباراة وست هام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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مباراة وست هام ضد تشيلسي

ونستعرض لكم في "فلسطين اليوم" فيديو أهداف مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل وست هام ضيفا على تشلسي، السبت، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة، نجح ميشيل أنطونيو في تسجيل هدف التقدم لفريق وست هام يونايتد.

ونجح بنجامين تشيلويل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

شاهد أهداف مباراة وست هام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

هدف وست هام الاول 🤩✅



تشيلسي 0 🆚 وست هام 1 #CheWhu pic.twitter.com/kYVMCy9rPf — Samer🌟 (@Samercup) September 3, 2022



