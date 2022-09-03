سبب زيادة الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40..!؟ حيث يتساءل الكثيرون عبر محركات البحث عن أسباب زيادة أوزانهم بعد بلوغهم سن الأربعين، وهناك الكثير من الناس يصاب بأمراض مفاجئة نتيجة السمنة وزيادة الوزن، لذلك سنقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سبب اكتساب الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40..!؟.

سبب زيادة الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40..!؟

أوضحت الدكتور والخبيرة إيكاترينا كازاكوفا، سبب اكتساب الكثير من الأشخاص للوزن بعد بلوغهم سن الأربعين.

وقالت خبيرة الغدد الصماء، إن العاملين اللذين يؤديان إلى زيادة وزن الجسم في هذا العمر وكيفية مقاومة التغيرات السلبية، مشيرة إلى أن ذلك يعود لسببين، أولهما انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية في الجسم، قائلة:

وحسب الدكتورة، فإنه بعد سن الأربعين، يبدأ مستوى الهرمونات الجنسية في الانخفاض، وهذا هو السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن بشكل أكثر نشاطا بعد هذا العمر. وعلى خلفية انخفاض مستويات الهرمونات، نقوم بتناول المزيد من الطعام، ليتحول الفائض من الطعام لدهون في الجسم.

وأرجعت الخبيرة العامل الثاني لأسلوب الحياة الذي ينخفض قياسا بالفترة السابقة لهذا السن، قائلة:

بعد سن الأربعين، نقضي المزيد من الوقت في المنزل، ونمارس الرياضة بشكل أقل ونتحرك أقل. ليتم حرق رواسب الدهون بشكل أقل نشاطا.

لتنصح بممارسة الرياضة بشكل أكبر مما كانوا يفعلون في سن الثلاثين، من أجل حرق الدهون والمحافظة على الكتلة العضلية.