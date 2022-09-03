بث مباشر.. مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت- مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر، في مباراة سيحاول تشافي مدرب برشلونة اثبات قوة الصفقات والتشكيل التى بدا به منذ بداية الموسم الكروي الحالي في الدوري الاسباني 2022/2023، سيدخل مساء اليوم السبت أمام اشبيلية وعينه على تحقيق الفوز وكسب الثلاث نقاط ومواصلة طريق الانتصارات التي توجها الفريق في مبارياته الأخيرة والتي كان أخرها أمام بلد الوليد والتي حصد فيها برشلونة 4 أهداف دون مقابل، لذلك ونظراً لأهمية مباراة برشلونة واشبيلية، وضعنا لكم متابعين الكرام وعشاق برشلونة واشبيلية هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وأبرز الروابط والمواقع المتاحة لمشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر يلاشوت وغيره من المواقع الرياضية الأخرى المتخصصة في نقل المباريات الكبرى.

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ويدخل برشلونة المباراة وهو يتواجد في المركز الثالث حيث لعب النادي الكتالوني ثلاث مباريات، وانتصر في مواجهتين وتعادل في مواجهة .

وعلي الجانب الآخر يخوض فريق اشبيلية ويستوعب تماماً مدد صعوبة القاء اليوم، ومدي قوة ريال مدريد وصلابتة، ومدي تلقائة و مدي المستوي الجيد الذي يقدمة دائماً، لذلك سيحاول مدرب فريق اشبيلية اليوم الرفع من معنويات فريقة، وتحفيزهم علي تقديم مباراة جيدة الي حدا ما، من اجل تقديم الفريق كل مايمتلكة من إمكانيات قدرات، من أجل الصمود امام نظيرة في مباراة اليوم، بث مباشر برشلونة واشبيلية.

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وسيحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره اشبيلية اليوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الرابعة من فعاليات الليجا الإسبانية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة واشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ويسعى فريق برشلونة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة في تلك المواجهة من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر رفقة ريال بيتيس والتي ستجمعهما مباراة اليوم في الرابعة والربع عصرًا.

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ومن المُنتظر أن تذاع فعاليات مباراة برشلونة واشبيلية عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات الليجا الإسبانية، وضمن مقالنا بث مباشر.. مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت- مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر، نوضح لكم تشكيل مباراة برشلونة وإشبيلية، فقد استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية في المواجهة التي ستقام اليوم السبت في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2022-2023:" في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.أما خط الدفاع: أليكس بالدي- جول كوندي- إيريك جارسيا- رونالد أراوخو، فيما وضع في خط الوسط: جافي- سيرجيو بوسكيتس- بيدري، أما خط الهجوم: عثمان ديمبلي- روبيرت ليفاندوفسكي- رافينيا.

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ويدخل فريق برشلونة المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق منذ بداية الدوري، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات في هذا الموسم الرياضي الجديد 2022-2023م، خاصة بعد التعزيزات الجديدة للفريق، لذلك قررنا في مقالنا بث مباشر.. مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت- مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

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انضم الظهير الأيسر الإسباني، ماركوس ألونسو، اليوم الجمعة، لصفوف برشلونة لمدة عام، وقال النادي الكتالوني، في بيان رسمي، إنه توصل لاتفاق مع اللاعب، بعدما فسخ عقده مع تشيلسي.



وأوضح أن ألونسو سيوقع عقدا حتى 30 يونيو/حزيران 2023، وستبلغ قيمة الشرط الجزائي 50 مليون يورو، وسيعزز ألونسو خط دفاع فريق المدرب تشافي هرنانديز، الذي ضم أيضا أمس الخميس الظهير الأيمن، هيكتور بيليرين.



ولعب ألونسو لمدة 6 مواسم في تشيلسي، بعدما نشط في صفوف بولتون وسندرلاند بالريميرليج، وفيورنتينا في الدوري الايطالي، وعمل برشلونة بقوة على تعزيز صفوفه، هذا الصيف، بعد موسم عانى فيه من كبوات متكررة، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

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وفي مقالنا بث مباشر.. مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت- مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر، يلتقي برشلونة مع اشبيلية، مساء اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.



ويسعى البارسا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الليجا للحاق بريال مدريد وريال بيتيس في الصدارة، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف الميرنجي وبيتيس بنقطتين، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ15 بنقطة واحدة.



ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي: حراسة المرمى: شتيجن، الدفاع: كوندي - أراوخو - جارسيا - بالدي.



الوسط: دي يونج - بوسكيتس - بيدري، الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - ديمبلي.

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علق الإسباني ماركوس ألونسو على انتقاله إلى برشلونة، اليوم الجمعة، بعد ساعات على فسخ عقده مع تشيلسي، وتحدث ألونسو لقناة النادي الكتالوني: "سعيد للغاية بأن أصبحت هنا، بعدما تخللت مسيرتي محادثات في مناسبات مختلفة مع البارسا".

وأوضح أنه لم يفكر في أي خطوة أخرى سوى الانتقال للبلوجرانا، مضيفا: "هذا أمر أردته منذ فترة طويلة، وأعتقد أنها خطوة صحيحة للأمام في مسيرتي"، وأشار ظهير تشيلسي السابق إلى الخبرات التي يتمتع بها، ما سيساعده على دعم البارسا وخدمة الفريق.



وسار ماركوس ألونسو الصغير على خطى والده، الذي سبق له اللعب للفريق الكتالوني أيضا، حيث قال عن ذلك: "اللعب للفريق الذي نجح فيه والدي شيء خاص جدا، وهذا كان سببا آخر لتواجدي هنا"، وأتم: "سعيد أيضا بهذه الخطوة، لأنها لم تكن في مخيلتنا، فما زلت أتذكر اللحظات التي كان يجلبني فيها لمشاهدة المباريات في كامب نو، لهذا لا أصدق وجودي هنا كلاعب".

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ويدخل برشلونة المباراة وهو يتواجد في المركز الثالث حيث لعب النادي الكتالوني ثلاث مباريات، وانتصر في مواجهتين وتعادل في مواجهة ، ومن جهة أخر نادي اشبيلية الذي بدأ بداية صعبة يحتل المركز الخامس عشر لعب ثلاث مباريات ولم يفز في اي مباراة حتى الان .

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم السبت في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

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اعترف تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، بأنه يشعر بأنه أصبح "متحررا" فور انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.



ويعتقد المدرب الإسباني، أن هذا "يمكن أن يكون عامًا رائعًا" للكتالونيين، لأن الفريق لديه رغبة كبيرة في الفوز، وذلك في تصريحاته عشية مواجهة إشبيلية في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وعلق تشافي بأنه لا يشعر بمزيد من الضغط بسبب الفريق الحالي لبرشلونة، موضحا أنه يعرف مكانه لأنه "تنافسي للغاية".



وقال "أشعر بالتحرر، سواء بسبب الراحلين أو اللاعبين الجدد. لقد بذلنا جهدًا رائعًا ، نحن سعداء وراضون بمكاننا، لأن لدينا فريقًا للتنافس على كل شيء. الآن علينا أن نظهر ذلك في الملعب"، وتطرق تشافي للحديث عن الصفقات الجديدة، هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، موضحا أنه كان يبحث عن "ظهيرين صريحين".

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وأضاف "أكثر ما كنا نحتاجه ظهير أيمن صريح خالص وبيليرين كذلك. سيساعدنا ماركوس أيضًا، لأنه لاعب مؤهل وفاز بالعديد من الأشياء، إنه متعدد المهارات. أنا سعيد، لأننا كنا بحاجة إلى هذه التعزيزات".



وبخصوص التسجيل في مسابقتي الليجا ودوري أبطال أوروبا لماركوس ألونسو، والذي يجب أن يتم قبل منتصف الليل، قال مدرب برشلونة إن النادي "متفاءل" لأنه قادر على تحقيق كل شيء قبل انتهاء تلك الفترة.

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كما تحدث تشافي، عن دور اثنين من قدامى الفريق وهما جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، اللذين لا يلعبان دور البطولة منذ بداية الموسم الحالي.



وسُئل المدرب الإسباني عما إذا كان ألبا قد طلب المغادرة، لكنه نفى ذلك وقال "أريد ألبا هنا كقائد، وبسبب قربي منه. إنه قائد وسيساعدنا، سواء كان يلعب أم لا. لم أعتقد في أي وقت أنه سيغادر"، وعلق تشافي "ليس لدي شكاوى بشأن جوردي ألبا. لا يوجد لاعب يسبب لي الإزعاج"، مشددا على أن "كل من هو في حالة مثالية سيلعب، لأننا نتحدث عن الجدارة والأداء وليس العمر. أتحدث عن الجميع".



و بالنسبة إلى جيرارد بيكيه والمضايقات التي يتعرض لها من قبل بعض وسائل الإعلام، قال تشافي إنه يراه "هادئًا" وأنه يتدرب "بشكل جيد"، خصوصا هذا الأسبوع عندما تدرب "بشكل جيد جدًا"، مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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بث مباشر.. مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت- مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر، وردا على سؤال حول ما إذا كان مستاء، بسبب فشل ضم برناردو سيلفا من مانشسستر سيتي، أوضح تشافي أنهم لم يصنعوا فريقًا من أجل شخصه ولكن من أجل برشلونة، وكرر: "الكل كان ينتظر. الآن نحن بالشكل الحالي، لا يمكننا التحدث عما إذا كان نفتقد إلى لاعب أو آخر. لقد انتهى السوق أخيرًا ونشعر بالتحرر".



وتوجه تشافي بالشكر إلى اللاعبين الذين غادروا النادي لاحترامهم واحترافهم، لكنه علق على بيير إيمريك أوباميانج، الذي انتقل إلى تشيلسي، وقال "إنني حزين لرحيل أوبا لأنه ساعدنا كثيرا. كشخص هو كنز ولاعب رائع وقد أعطانا الكثير. كانت فرصة له وللنادي"، وعن مواجهة إشبيلية، الذي حصد نقطة وحيدة حتى الآن في ثلاث مباريات، يتوقع تشافي مباراة "صعبة للغاية" ضد منافس على مستوى الأبطال.



وقال تشافي "لديهم نقطة من أصل تسعة، لكنهم استحقوا المزيد"، مشير إلى أن مدرب إشبيلية جولين لوبيتجي "يمثل مرجعية بالنسبة لي. لكن النتائج هي التي تحدد النجاح وهذا ليس عدلا".

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ويدخل برشلونة المباراة وهو يتواجد في المركز الثالث حيث لعب النادي الكتالوني ثلاث مباريات، وانتصر في مواجهتين وتعادل في مواجهة .

ومن جهة أخر نادي اشبيلية الذي بدأ بداية صعبة يحتل المركز الخامس عشر لعب ثلاث مباريات ولم يفز في اي مباراة حتى الان، ولمشاهدة مباراة برشلونة إشبيلية اضغط هنــــــــا

تشكيل مباراة برشلونة واشبيلية ،وأفادت بعض التقارير أن المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز قد يدخى المباراة بنفس التشكيل الذي لعب به المباراة الاخيرة امام بلد الوليد .

وكان برشلونة قد استطاع الفوز بنتيجة 4 اهداف مقابل دون رد، بينما نادي اشبيلية لم يستطع الفوز في اي مباراة حتى الان، والتشكيلة المتوقعة كما يلي: يتولى حراسة المرمى : تير شيتجن، وفي الدفاع : بالدي – غارسيا – كوندي – اراخو ، ويتمركز بالوسط : بيدري – بوسكيتس – جافي، ويقود الهجوم : ديمبلي – ليفاندوفيسكي – رافينيا.

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تتولى شبكة قنوات بي ان سبورت بث جميع مباريات الدوري الاسباني وخصوصاً مباراة برشلونة واشبيلية اليوم على قناة بين سبورت hd1، ومن المتوقع أن يدخل اشبيلية أمام برشلونة في التشكيل المتوقعة:" الحراسة : بونو، خط الدفاع: أكونيا - جوديل - فيرناندو - نيانزو نافاس، الوسط : راكيتيش - ديلاني - جوردان

الهجوم : جويميز - رافا مير، بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم يوتيوب بدون تقطيع هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا