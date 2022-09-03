هنية يهاتف نجل الفقيد الدكتور عفيف طبارة معزيًا بوفاته

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، د. جهاد عفيف طبارة نجل العالم والمفكر الإسلامي اللبناني الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة الذي توفي قبل يومين معزيًا بوفاته رحمه الله، ومشيدًا بتاريخه ومواقفه الثابتة ضد الاحتلال ودعمه للقضية والشعب الفلسطيني، مستذكرًا تراثه من الكتب والمؤلفات الإسلامية: اليهود في القرآن الكريم، تفسير روح القرآن، روح الدين الإسلامي، ومع الأنبياء في القرآن، ومُدرِّس الدين الإسلامي والخط العربي”.

وقال رئيس الحركة خلال الاتصال "لقد فقدنا علمًا من أعلام الفكر والدعوة والجهاد، عالمًا محققًا من علماء الأمة المخلصين مشهود له بصدق الانتماء لها والدفاع عن قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وأضاف "أننا نعزي أنفسنا ونعزي لبنان وشعبه وأهله وعلماءه وعائلة الفقيد ومحبيه ومريديه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.