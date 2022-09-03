الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2022

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت 3/9/2022م، موعد العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين.

وجاء إعلان الحكومة في تصريح صحفي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قالت فيه :" الحكومة تقر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين بتأخير عقارب الساعة (60 دقيقة) اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29/10/2022".

وكان العمل وفق التوقيت الصيفي 2022 في كافة فلسطين، قد بدأ منتصف ليلة يوم السبت الاحد الموافق 27/26 مارس 2022 الماضي، وتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة الى الأمام

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي في فلسطين 2022، هذا العام ولغاية تاريخ 26/03/2023 حيث سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي، ويعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي