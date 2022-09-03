4 أنواع من الخضروات للمحافظة على الكبد في جسمك، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اطعمة وأغذية مهمة للمحافظة على صحة الكبد، حيث يعتبر الكبد عضوًا مهمًا له العديد من الوظائف التي تشمل المساعدة في هضم واستقلاب الطعام، وتخزين الفيتامينات والمعادن، وإزالة السموم من الدم، وتخليق البروتين. على الرغم من أن الكبد لديه قدرة فريدة على التعافي من التلف، إلا أنه يمكن أن يتضرر ويمكن أن يكون لخيارات الطعام والشراب تأثير كبير على هذا العضو.

4 أنواع من الخضروات للمحافظة على الكبد في جسمك

هناك العديد من الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة للكبد، والخضروات هي مجموعة غذائية مهمة بشكل خاص. يتحدث موقع "إيت زيس" عن أفضل أربع خضروات للكبد.

1. البنجر

البنجر (الشمندر) غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الكبد. تشير الدراسات إلى أن عصير الشمندر مشروب "صحي" يمكن أن يمنع بعض الأمراض، وقد يكون مفيدًا بشكل خاص للكبد. نظرت إحدى الدراسات على وجه التحديد في آثار جذر الشمندر على صحة الكبد ووجدت أن عصير الشمندر كان قادرًا على حمايته من فئات معينة من المواد المسرطنة.

لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن تأثيرات البنجر على الكبد، ولكن من المعروف أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر الأحمر - تسمى betalains - لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات. من المهم ملاحظة أن هذا الاكتشاف خاص بالبنجر الأحمر، وأن الأصناف الأخرى - مثل البنجر الذهبي - قد لا تحتوي على نفس مستويات مضادات الأكسدة.

4 أنواع من الخضروات للمحافظة على الكبد في جسمك

2. البروكلي

بالطبع، جميع الخضروات صحية، لكن بعض العناصر الغذائية الموجودة في الخضروات الصليبية، مثل البروكلي، مفيدة بشكل خاص لسلامة الكبد. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن تلك التي تناولت البروكلي كانت لديها اختبارات كبد إيجابية أكثر ونسبة أقل من الأورام ومرض الكبد الدهني غير الكحولي . لم يتم تحديد سبب حدوث ذلك بعد، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك بسبب المركبات النباتية الفريدة الموجودة في البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى.

4 أنواع من الخضروات للمحافظة على الكبد في جسمك

3. كرنب بروكسل

اكتسبت إحدى الخضروات الصليبية الأخرى، وهي براعم بروكسل، شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، ولسبب وجيه. يمكن أن يحسن كرنب بروكسل عملية الهضم ويوفر الفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تساعد، كما ذكرنا سابقًا، في وظائف الكبد.

في إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران، زادت براعم بروكسل النيئة من مستويات إنزيمات إزالة السموم في الكبد والرئتين. من المحتمل أن تكون خصائص إزالة السموم هذه أعلى في الخضار النيئة، ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أنه حتى براعم بروكسل المطبوخة تحتفظ بالقدرة على تحفيز هذه الإنزيمات المزيلة للسموم. هذه الإنزيمات - الجلوكوزينات - هي مركبات فريدة موجودة في الخضروات الصليبية التي تشارك في التفاعلات الإنزيمية التي يمكن أن تحيد المركبات المسببة للسرطان في الجسم.

4 أنواع من الخضروات للمحافظة على الكبد في جسمك

4. الخضر الورقية

تشمل هذه المجموعة من الخضار السبانخ واللفت، واللذان يمكن أن يكونا مفيدان للجسم كله، بما في ذلك لصحة الكبد. مثل الخضروات الأخرى في هذه القائمة، فإن الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة.